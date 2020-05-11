Дефицит бюджета за 2020 год составит более 30 миллиардов сомов

Дефицит бюджета за 2020 год составляет более 30 миллиардов сомов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщил заместитель министра финансов Улукбек Карымшаков.

По его словам, точная сумма нехватки бюджета будет известна после переговоров с международными донорами.

«В качестве поддержки бюджета от МВФ поступило $120 миллионов и ожидается поступление еще $120 миллионов, а также проводятся переговоры с банками развития. Выпадения из бюджета на текущий год составят около 30 миллиардов сомов. К сожалению, план по ВВП в 667 миллиардов сомов уже недостижим, согласно изменениям в бюджет, объем ВВП планируется в пределах 583 миллиардов», — пояснил Улукбек Карымшаков.

Комитет признал удовлетворительным отчет премьер-министра о работе правительства КР за 2019-й.