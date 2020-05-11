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Общество

12 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — улицы Джумабека, 305, Чокморова, 258;
  • 9.00-18.00 — улицы Жанылык, Можайского, Достук, Сейил, Биримдик, Асановой, Иваницина, Заводской поселок, Лесхозная, Ростовская;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Московской, Панфилова, Раззакова, Орозбекова;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (отрезки улиц Кривоносова, Кен-Суу, Садыбакасова, Кен-Кол, Эр-Тайлак, Ак-Туз, Ак-Тан, Ахунбаева, Ак-Шыйрак);
  • 9.30-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (отрезки улиц Абдрахманова, Бакаева, Он-Арча, Чапаева, Кожомкула).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Бек-Тоо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152469/
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