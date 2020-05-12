В Бишкеке 12 мая без осадков. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День увеличился до 14 часов 33 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.19. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улицы Джумабека, 305, Чокморова, 258;

9.00-18.00 — улицы Жанылык, Можайского, Достук, Сейил, Биримдик, Асановой, Иваницына, Заводской поселок, Лесхозная, Ростовская;

9.30-17.00 — отрезки улиц Московской, Панфилова, Раззакова, Орозбекова;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (отрезки улиц Кривоносова, Кен-Суу, Садыбакасова, Кен-Кол, Эр-Тайлак, Ак-Туз, Ак-Тан, Ахунбаева, Ак-Шыйрак);

9.30-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (отрезки улиц Абдрахманова, Бакаева, Он-Арча, Чапаева, Кожомкула).

У кого намечается той

Анна Буланова

Родилась 12 мая 1994 года. Мастер спорта КР по легкой атлетике.

Памятные даты

Пишпек переименовали во Фрунзе

В 1926 году Пишпек переименовали во Фрунзе в честь уроженца города, советского военачальника Михаила Фрунзе.

Название города просуществовало до февраля 1991-го, когда его переименовали в Бишкек.

Международный день медицинской сестры

Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853-1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия.

Хотя фактически празднику уже более 150 лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая.



В Кыргызстане более 33 тысяч специалистов со средним медицинским образованием. На плечи медсестер ложится до 80 процентов всей заботы о больных.

Люди, которые меняли мир

Родилась поэтесса Алымкан Дегенбаева

В 1941 году в селе Беловодском в семье колхозника родилась Алымкан Дегенбаева.

С 1967-го — преподаватель Ошского пединститута, с 1976 года — консультант Ошского отделения Союза писателей Киргизии. С 1985-го — заведующая литературной частью Кыргызского академического драматического театра. Именно в это время театр представлял Кыргызстан в Москве и на региональных фестивалях.

Печатается с 1962 года. Первый стихотворный сборник «Кызыл мончок» («Красные бусы») издан в 1972-м. Произведения поэтессы опубликованы на украинском, узбекском, казахском языках.

Она является автором многочисленных переводов, среди которых произведения Софокла, Уильяма Шекспира, Карло Гольдони, Гарсиа Лорки, Таалая Осмонова и другие.

С 1996 года Алымкан Дегенбаева успешно работает в Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева, являясь одним из его основоположников.

Умер тюрколог Василий Радлов

Фото из интернета. Василий Радлов

Родился 17 (5) января 1837 года в Берлине. Российский востоковед-тюрколог, этнограф, один из пионеров сравнительно-исторического изучения тюркских языков и народов.

С 1858-го и до конца жизни жил и творил в России. В 1861-1862 и 1868-1869 годах он путешествовал по Северному Кыргызстану и Юго-Восточному Казахстану. Его труды «Образцы народной литературы тюркских племен», «Из Сибири», «Опыт словаря тюркских наречий» и другие охватывают, кроме тюркологических материалов, и богатые кыргызоведческие сведения.

Василий Радлов зафиксировал и издал отрывки эпоса «Манас» и другие фольклорные памятники тюрков.

Внес огромную лепту в восстановление исторической памяти о доисламской письменной культуре кыргызов и их исторических соседей.

Автор около 150 научных трудов.

Умер 12 мая 1918-го.