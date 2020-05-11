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Общество

В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавируса

Городской уезд Шулань в северо-восточной провинции Цзилинь признан зоной высокого риска COVID-19 после заражения 11 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации провинции.

Официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил в воскресенье, что 9 мая в Китае вновь зафиксирован случай локального группового заражения. За сутки по всей стране было зарегистрировано 12 местных случаев заражения, один в — Ухане, и 11 — в провинции Цзилинь, что стало самым высоким показателем с 11 марта. Все заболевшие в провинции Цзилинь — члены одной семьи и лица, которые имели тесный контакт с ними.

«Седьмого мая в городе Шулань был выявлен один локальный случай заражения, 9 мая выявлено еще 11 случаев. В соответствии с государственными стандартами определения эпидемиологический ситуации, провинция Цзилинь повышает уровень эпидемиологической угрозы города Шулань со среднего до высокого», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее уровень эпидемилогической угрозы в районе Дунсиху города Ухань, где с начала апреля не было новых случаев заражения, был повышен с низкого до высокого после того, как в городе выявили один новый случай заражения, а также 16 бессимптомных носителей.

Уровень эпидемиологической угрозы, связанной с распространением коронавируса, во всех регионах Китая с 7 мая стал низким после того, как власти приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны понизили уровень региона до низкого, регионов со средним и высоким уровнем угрозы в стране не было.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152417/
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