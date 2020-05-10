Конфликт на границе. Раненые военные спецбортом доставлены в Бишкек

Трое пострадавших во время инцидента на кыргызско-таджикской границе специальным бортом доставлены в Бишкек. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

По их данным, военные госпитализированы в Национальный госпиталь.

«На данный момент идет консилиум с участием заместителя министра Мадамина Каратаева, профессора Миталипа Мамытова и других специалистов, по итогам будет определена дальнейшая тактика лечения больных», — сообщили в ведомстве.

Отметим, ранее сообщалось о тяжелом состоянии военного ГПС КР С.у.М., 1994 года рождения. У него огнестрельное ранение грудного отдела позвоночника, брюшной полости и таза. Он сейчас находится в отделении анестезиологии и реанимации Нацгоспиталя. Состояние оценивается как стабильное, тяжелое.

Еще двое — А.у.М., 1995 года рождения, и Т.у.Ч., 1996 года рождения, с диагнозом «огнестрельное ранение грудной клетки» госпитализированы в отделение хирургии. Их состояние относительно удовлетворительное.

Напомним, военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель.