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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Раненым военнослужащим поможет государство

Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров навестил в больнице военнослужащих, получивших ранения в ходе произошедшего инцидента на кыргызско-таджикском участке границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным, Акрам Мадумаров пожелал военнослужащим выздоровления и восстановления сил, и отметил, что

раненым военнослужащим окажут соответствующую помощь со стороны государства.
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В ходе поездки вице-премьер-министр провел оперативное совещание с представителями правоохранительных органов и местных органов власти по стабилизации ситуации в регионе.

Он дал ряд поручений профильным госорганам и местным органам власти по усилению мер безопасности, принятию комплекса мер по снятию напряжения в приграничных селах и сохранению общественного порядка.

Напомним, военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152349/
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