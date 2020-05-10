Президент обсудил со спикером и премьер-министром меры по борьбе с коронавирусом

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился со спикером Жогорку Кенеша Дастаном Джумабековым и премьер-министром страны Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Об этом сообщает пресс-служба аппарата главы государства.

По ее данным, они поговорили о текущей ситуации по борьбе с коронавирусной инфекцией, мерах по оживлению деловой активности в стране и приоритетных задачах на постпандемический период.

Отмечена важность дальнейшего соблюдения населением санитарно-эпидемиологических правил и сохранения режима чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что работа задействованных государственных органов по преодолению негативных экономических последствий, недопущению дальнейшего распространения заболевания должна быть продолжена в усиленном режиме.