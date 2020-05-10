10:00
USD 78.90
EUR 85.48
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Президент обсудил со спикером и премьер-министром меры по борьбе с коронавирусом

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился со спикером Жогорку Кенеша Дастаном Джумабековым и премьер-министром страны Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Об этом сообщает пресс-служба аппарата главы государства.

По ее данным, они поговорили о текущей ситуации по борьбе с коронавирусной инфекцией, мерах по оживлению деловой активности в стране и приоритетных задачах на постпандемический период.

Отмечена важность дальнейшего соблюдения населением санитарно-эпидемиологических правил и сохранения режима чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что работа задействованных государственных органов по преодолению негативных экономических последствий, недопущению дальнейшего распространения заболевания должна быть продолжена в усиленном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152347/
просмотров: 506
Версия для печати
Материалы по теме
Антикризисный план поддержки СМИ не дошел ни до кабмина, ни до парламента
В Кыргызстане на коронавирус начали проверять сотрудников закрытых учреждений
Минздрав опровергает, что 60 человек из прибывших из Соль-Илецка заражены
Мобильные бригады обеспечены всем, чем нужно. Чиновники в ответ на жалобы врачей
Выявлены все, кто завез в Кыргызстан коронавирус. Их контакты также установлены
В облздраве опровергли информацию о некачественных СИЗ у медиков
В Минздраве рассказали о медиках двух ЦСМ, зараженных коронавирусом
Зараженная коронавирусом сотрудница СИЗО-1 контактировала с 13 людьми
Главе ЦСМ № 17 угрожает бывший сотрудник милиции
Минобраз предлагает разрешить выпускникам вузов и ПТУ сдать госэкзамены онлайн
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина В Бишкеке от коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина
Германия объявила о&nbsp;сокращении сотрудничества с&nbsp;Кыргызстаном Германия объявила о сокращении сотрудничества с Кыргызстаном
Ограничения на&nbsp;въезд в&nbsp;Бишкек. Когда сытый голодного не&nbsp;разумеет Ограничения на въезд в Бишкек. Когда сытый голодного не разумеет
Бизнес
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
&laquo;Керемет Банк&raquo; поздравляет ветеранов и&nbsp;всех кыргызстанцев с&nbsp;9&nbsp;Мая! «Керемет Банк» поздравляет ветеранов и всех кыргызстанцев с 9 Мая!
&laquo;Халык Банк&raquo; поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! «Халык Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы!
10 мая, воскресенье
09:48
Юрист пытался проехать блокпост без пропуска. Он не является членом адвокатуры Юрист пытался проехать блокпост без пропуска. Он не явл...
09:33
Президент обсудил со спикером и премьер-министром меры по борьбе с коронавирусом
09:14
Проект USAID передаст школам Кыргызстана больше миллиона книг
09:03
Кыргызстанцев в Оренбургской области разместили в детском лагере
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым было 10 мая 1944 года