Проект USAID передаст школам Кыргызстана больше миллиона книг

Проект USAID «Время читать» до конца своей деятельности планирует выпустить и передать 900 школам Кыргызстана страны 1 миллион 200 тысяч книг. Об этом сообщили в представительстве организации.

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По ее данным, на март 2020 года проект выпустил и распространил среди школ страны около 700 тысяч книг. «Также проект активно продолжает акцию «Известные личности читают книги детям». После того как первое видео в социальных сетях опубликовал ведущий Канай Анаркулов на своей странице, акцию активно продолжили дети, и уже 209 человек выложили в Instagram свои ролики, где они читают книги», — отметили в организации.

Проект USAID «Время читать» — четырехлетняя программа с бюджетом в $9 миллионов 900 тысяч. Основная цель проекта — улучшить навыки чтения учащихся начальных классов школ по всей стране. Проект в реализации своих программ тесно сотрудничает с Министерством образования.