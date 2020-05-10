Раздавая продуктовые наборы и моя подъезды, партии свой устав нарушают

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова пояснила 24.kg, что нарушают партии, раздающие во время ЧП мешки с продуктами, украшенные логотипом политобъединения.

По ее словам, де-факто нельзя расценивать факт раздачи гумпомощи как подкуп избирателей.

«В выборном законодательстве этот механизм не прописан. Официально сегодня предвыборная кампания не проводится, поэтому упрекнуть партии в том, что они таким образом агитируют, нельзя. Но этот вопрос надо рассматривать не с точки зрения права, прописанного в законе, регулирующего выборный процесс, а с позиции партийного устава», — отметила Клара Сооронкулова.

Задача любой партии — участие в политической борьбе, и устав запрещает благотворительность, поскольку она подразумевает безвозмездную помощь. А о какой бескорыстной заботе может идти речь, если мы говорим о партии, цель которой привлечь электорат и победить на выборах? Клара Сооронкулова

Эксперт добавила, если партийцы вручают пакеты с едой, дезинфицируют подъезды еще и за счет избирательных фондов, пусть и в период приостановки кампании, то это также классифицируется как коррупция и подкуп.

«Члены партии могут как физические лица оказывать помощь, и это не будет считаться агитацией только в том случае, если они не вкладывают в конверт открытку с эмблемой политорганизации», — подчеркнула юрист.

Депутат Мирлан Жеенчороев предлагает после снятия режима ЧС объявить местные выборы заново и провести их вместе с парламентскими 4 октября. Он считает, что люди сейчас не смогут сделать ответственный и осознанный выбор.

Напомним, что 12 апреля выборы должны были пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу и Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в кампании подали заявки 22 политические партии.