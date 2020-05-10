08:29
USD 78.90
EUR 85.48
RUB 1.07
Общество
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Раздавая продуктовые наборы и моя подъезды, партии свой устав нарушают

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова пояснила 24.kg, что нарушают партии, раздающие во время ЧП мешки с продуктами, украшенные логотипом политобъединения.

По ее словам, де-факто нельзя расценивать факт раздачи гумпомощи как подкуп избирателей.

«В выборном законодательстве этот механизм не прописан. Официально сегодня предвыборная кампания не проводится, поэтому упрекнуть партии в том, что они таким образом агитируют, нельзя. Но этот вопрос надо рассматривать не с точки зрения права, прописанного в законе, регулирующего выборный процесс, а с позиции партийного устава», — отметила Клара Сооронкулова.

Задача любой партии — участие в политической борьбе, и устав запрещает благотворительность, поскольку она подразумевает безвозмездную помощь. А о какой бескорыстной заботе может идти речь, если мы говорим о партии, цель которой привлечь электорат и победить на выборах? 

Клара Сооронкулова

Эксперт добавила, если партийцы вручают пакеты с едой, дезинфицируют подъезды еще и за счет избирательных фондов, пусть и в период приостановки кампании, то это также классифицируется как коррупция и подкуп.

«Члены партии могут как физические лица оказывать помощь, и это не будет считаться агитацией только в том случае, если они не вкладывают в конверт открытку с эмблемой политорганизации», — подчеркнула юрист. 

Депутат Мирлан Жеенчороев предлагает после снятия режима ЧС объявить местные выборы заново и провести их вместе с парламентскими 4 октября. Он считает, что люди сейчас не смогут сделать ответственный и осознанный выбор.

Напомним, что 12 апреля выборы должны были пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу и Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в кампании подали заявки 22 политические партии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152338/
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
Предвыборная агитация партий в период режима ЧС запрещена
Сотрудники дома престарелых заявляют о нарушениях и просят уволить директора
Кампанию нужно объявить заново. Депутат предлагает отменить местные выборы
За гумпомощь во время ЧП партии не привлечь к ответственности
Депутат предлагает внести поправки в избирательное законодательство
Партии раздают продукты и агитируют: ЦИК напоминает о грубом нарушении закона
Объединить выборы в местные кенеши с парламентскими предлагает депутат
Ответ или опровержение? Медиаэксперты спорят по поправкам в законы о выборах
Девушку, поскандалившую с патрулем, отпустили под домашний арест
Делаю, что хочу. В Сузаке солдат Внутренних войск поскандалил с водителем
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина В Бишкеке от коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина
Германия объявила о&nbsp;сокращении сотрудничества с&nbsp;Кыргызстаном Германия объявила о сокращении сотрудничества с Кыргызстаном
Ограничения на&nbsp;въезд в&nbsp;Бишкек. Когда сытый голодного не&nbsp;разумеет Ограничения на въезд в Бишкек. Когда сытый голодного не разумеет
Бизнес
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
&laquo;Керемет Банк&raquo; поздравляет ветеранов и&nbsp;всех кыргызстанцев с&nbsp;9&nbsp;Мая! «Керемет Банк» поздравляет ветеранов и всех кыргызстанцев с 9 Мая!
&laquo;Халык Банк&raquo; поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! «Халык Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы!
10 мая, воскресенье
08:20
Раздавая продуктовые наборы и моя подъезды, партии свой устав нарушают Раздавая продуктовые наборы и моя подъезды, партии свой...
08:12
Салют для избранных. Тратой средств недовольны бишкекчане
07:53
Конфликт на границе. МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу Кыргызстана
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 мая, суббота
21:47
На Братском кладбище в Бишкеке прошел митинг-реквием
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 мая: грозы
20:46
Антикризисный план поддержки СМИ не дошел ни до кабмина, ни до парламента
20:21
В Кыргызстане на коронавирус начали проверять сотрудников закрытых учреждений
19:58
Конфликт на границе. Медики проведут консилиум по состоянию здоровья раненого