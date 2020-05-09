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Общество

Мэр Бишкека спас птенца беркута. Птица передана в филиал Союза охраны природы

В мэрии Бишкека рассказали, как градоначальник Азиз Суракматов спас птенца беркута.

В пресс-службе столичного муниципалитета уточнили: с сообщением, что во двор одного из частных домов залетела хищная птица, позвонили жители Сокулукского района.

«Они попросили мэра спасти птенца. Градоначальник сразу же дал задание команде отдела ЖКХ помочь пернатому. Службы оперативно отреагировали, оказалось, это птенец беркута», — рассказали в мэрии.

В ведомстве уточнили, что директор МП «Бишкекзеленхоз» Эльнура Жолдошева и директор департамента сохранения биоразнообразия и охраны окружающей среды Алмаз Мусаев контролировали процесс бережной передачи беркутенка в филиал Союза охраны природы Германии NABU в КР.​
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152325/
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