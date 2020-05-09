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Общество

75 лет Победе. В городе Ош осталось шесть ветеранов

В городе Оше у мемориального комплекса «Вечный огонь» в рамках 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне прошел митинг-реквием с участием чиновников городского муниципалитета.

Собравшиеся возложили венки с цветами к мемориальному комплексу и почтили минутой молчания память погибших воинов. Мэр южной столицы Таалайбек Сарыбашов подчеркнул, что Великая Отечественная война навсегда останется в истории, и со стороны государственных и муниципальных органов ежегодно оказывается помощь участникам ВОВ и труженикам тыла.

«Город Ош, как и вся наша республика, в военные годы жил девизом «все для фронта», «все ради победы». Молодые ребята работали не покладая рук в огромных цехах промышленных предприятий города. Подростки даже ночевали там, у своих рабочих станков. Крестьяне тоже работали не покладая рук будучи сами голодными. С Великой Отечественной войны не вернулось более четырех тысяч жителей города Оша. Мы всегда будем помнить подвиги наших отцов, героически сражавшихся за Родину, — отметил градоначальник.

В Оше на сегодня проживает шесть ветеранов Великой Отечественной войны и 15 тружеников тыла.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152312/
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