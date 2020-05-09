Продуктовый набор и оркестр под окнами. Как Генштаб поздравил ветеранов

Оркестр Центрального дома армии поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Генштаба.

Уточняется, что ветеранам войны устроили концерт под окнами, а также вручили продуктовый набор.

«Ветеранам вручили вещмешок с продуктовым набором, где хлеб, крупы, тушенка, фронтовые 100 грамм. Кроме того, от имени президента им вручили медаль «Женишке 75 жыл». Ветеранов поздравили начальник Генштаба, его заместители, председатель ГКДО, а также другие руководители. Всего в стране 202 ветерана, в Бишкеке — 21. Им подарки вручат представители военкоматов», — сообщили в Генштабе.