В онлайн-шествии «Бессмертного полка» примут участие более 7 тысяч человек

На участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» поступило более 7 тысяч анкет. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Уточняется, что интернет-ресурс www.1945.srs.kg был создан в течение двух недель. Портал способен принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда виртуального шествия «Бессмертного полка».

«Разработчиком системы является ГП «Инфоком». За десять дней с начала регистрации на онлайн-шествие поступило более 7 тысяч анкет. Многие из них сопровождаются фотографиями и историями о героях войны. Принять участие в виртуальном шествии могут и те, у кого не сохранились фотографии ветеранов, — это поле анкеты можно не заполнять», — сообщили в ГРС.

В ведомстве отметили, что «Бессмертный полк» на портале ГРС www.pobeda.srs.kg продлится не один день, вся единая база данных ветеранов ВОВ останется здесь и будет общедоступной в любое время.

«Портал с запуска онлайн «Бессмертного полка» посетили 11 тысяч пользователей. 95 процентов посетителей — кыргызстанцы, около 300 человек из России, более 100 из США, Казахстана, Турции и Германии. 82 процента пользователей заходят через смартфоны и 17 процентов через компьютеры», — добавили в ГРС.