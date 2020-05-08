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Общество

Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем Победы

«В Кыргызстане не было ни одной семьи, незатронутой войной», — говорится в поздравлении президента Сооронбая Жээнбекова с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Глава государства отмечает заслуги кыргызстанцев во время ВОВ.

«Вместе с другими народами СССР и наши кыргызстанцы пополнили ряды защитников Отечества. Кыргызстан внес достойный вклад в Победу. На полях сражений Великой Отечественной войны воевали 365 тысяч кыргызстанцев. 90 тысяч наших земляков героически погибли. Более 150 тысяч получили награды за проявленный героизм. Многие наши земляки награждены орденами Славы, а 22 из них стали полными кавалерами ордена. За личное мужество и отвагу звания Героя Советского Союза удостоились 73 кыргызстанца. В тылу наши земляки трудились не покладая рук и обеспечивали фронт всем необходимым. Наши матери и бабушки усыновили детей из других городов Советского Союза, чьи родители погибли или воевали на фронте. Во время войны в нашу республику эвакуировали полмиллиона граждан Советского Союза. Для многих из них Кыргызстан стал вторым домом», — говорит Сооронбай Жээнбеков.

К сожалению, с каждым годом редеют ряды наших дорогих ветеранов, тех, кто знает настоящую цену Победы.

Сооронбай Жээнбеков

«В День Победы мы с гордостью вспоминаем тех, кто героически погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Чем дальше уходят от нас годы войны, тем очевидней становятся ценность и значение Великой Победы. День Победы — дата, вселяющая в каждого из нас необычайное чувство гордости за свою историю, страну и ее мужественный народ. День великой радости, смешанной с глубокой скорбью по погибшим героям. 9 Мая — день, который ждали днем и ночью, не зная сна и отдыха, сражаясь во имя Победы и только ради Победы. Сложив свои жизни на алтарь служения Родине. Ценой 27 миллионов жизней советских людей выкована эта Победа. Сегодня выражаем искреннюю благодарность нашим ветеранам за их подвиг», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152245/
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