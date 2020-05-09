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Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы!

Со Дня Победы в самой страшной и кровавой мировой войне прошло 75 лет, но до сих пор 9 Мая встречают не только с радостными улыбками, но и со слезами.

В мае 1945 года наши отцы, деды и прадеды, наши бабушки и матери, встав плечом к плечу без разделения на национальности и веру, сломили гитлеровскую военную машину, поработившую почти всю Европу.

С огромной благодарностью мы сегодня обращаемся к тем, кто участвовал в боях, кто расстался с жизнью, защищая нашу Родину, кто трудился в тылу.

В этом году нам придется обойтись без пышных празднеств и торжеств. Но самое главное в 9 Мая – это память. Память о подвиге наших дедов и бабушек, отцов и матерей.   

Спасибо вам, мы низко склоняем головы перед вашим подвигом!

С праздником, дорогие кыргызстанцы, с Днем Великой Победы!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152244/
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