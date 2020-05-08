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Общество

В Кыргызстане хотят изменить работу ЦОНов

В Кыргызстане хотят изменить систему работы центров обслуживания населения (ЦОН). Об этом сообщили в пресс-службе Государственной регистрационной службы.

По ее данным, пилотный проект по модернизации разработан для упрощения процедуры доступа к государственным регистрационным услугам, сокращения сроков оказания и оптимизации процессов при их предоставлении. Проекты решений правительства по нему направили на рассмотрение в аппарат правительства.

В ГРС отметили, что существуют проблемы, которые мешают отлаженной работе ЦОН и повышению качества предоставления услуг населению.

«Основной причиной является крайне ограниченный штат сотрудников отделов ЗАГС и невозможность увеличения их численности в ближайшей перспективе. Это сказывается на оперативности предоставления услуг и приводит к очередям», — отметили в службе.

В ведомстве предлагают привлечь дополнительные человеческие ресурсы из числа операторов ЦОН к операционным процессам отделов загсов, разделив их по принципу фронт- и бэк-офисов.

«В нынешней модели специалистам отделов загса, работающим в ЦОН, приходится как проводить консультационную работу, сбор и оформление документов, так и принимать соответствующие решения», — отметили в ведомстве.

В предлагаемой модели работники ЦОН будут принимать документы от заявителей и заполнять электронные заявления (фронт-офис) и далее направлять их посредством автоматизированной информационной системы на рассмотрение работникам отделов записей актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации населения (бэк-офис). Последние, напрямую не контактируя с заявителями, рассматривают принятые документы и заполненные электронные заявления и принимают решения.

В случае положительного решения проведение пилотного проекта запланировали с 15 мая по 31 декабря 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152242/
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