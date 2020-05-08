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Общество

В Иссык-Атинском районе школьникам выдали смартфоны для дистанционного обучения

В Иссык-Атинском районе Чуйской области 66 учащихся получили смартфоны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, телефоны нуждающимся школьникам выделили спонсоры.

«С началом дистанционного обучения Министерство образования и науки проводит мониторинг городов, районов и сел с целью выявления семей, в которых нет телевизоров и смартфонов. Им оказывают помощь силами местных властей», — отметили в ведомстве.

Напомним, с 8 апреля все образовательные учреждения Кыргызстана перешли на дистанционную форму обучения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152232/
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