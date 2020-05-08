На улице Элебесова в Бишкеке ограничили движение: идет прокладка канализации

Движение по улице Элебесова частично ограничено с восточной стороны из-за прокладки канализации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, протяженность магистральной сети составляет 1,8 километра, она пройдет между переулками Дорожным и Памирским.

«К центральной канализации смогут подключиться дома более 5 тысяч человек, проживающих на 10 улицах и переулках района, в том числе жители улицы Жерге-Тал жилмассива «Ак-Тилек», — отметили в мэрии.

Строительные работы ведет подрядная компания MS Building, работы будут завершены летом. Сумма проекта — 15 миллионов 900 тысяч сомов, средства предусмотрены в городском бюджете еще в прошлом году.

Мэрия Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут при передвижении на автотранспорте.