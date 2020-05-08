00:00
USD 78.90
EUR 85.48
RUB 1.07
Общество

Столетней «гражданке СССР» из Узгена выдали новый паспорт Кыргызстана

Столетней «гражданке СССР» из Узгена выдали новый паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, Саламатхан Маллабекова впервые получила паспорт гражданина Кыргызской Республики.

Она родилась в 1920 году и прожила всю жизнь в Узгене. В течение долгого времени она не могла оформить паспорт из-за отсутствия свидетельства о рождении и документов ЗАГС.

«Сотрудники ЦОН Узгена за свой счет помогли восстановить ряд документов, на основании которых комиссионно установили ее личность, определили гражданство и выдали паспорт гражданина КР образца 2017 года (eID-карту)», — добавили в ГРС.

В ведомстве добавили, что у Саламатхан Маллабековой 6 детей, 28 внуков, 106 правнуков и 61 праправнук.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152225/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане хотят изменить работу ЦОНов
До конца мая паспорта получат 4,5 тысячи выпускников школ
В Кыргызстане запустили виртуальную фотодокументальную выставку к Дню Победы
Бомж поразил кыргызстанцев эрудированностью. Комендант Бишкека решил ему помочь
ГРС предлагает продлить сроки действия просроченных паспортов
ГРС Кыргызстана объявила конкурс на изготовление дипломов об образовании
ГРС снизит цены на услуги по срочному документированию
В Кыргызстане формируют электронный учет находящихся на карантине
Режим ЧП в Кыргызстане. Подведомственные подразделения ГРС закрываются
Госархив пополнят документы о кыргызстанцах трудовой мобилизации в годы войны
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина В Бишкеке от коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина
Германия объявила о&nbsp;сокращении сотрудничества с&nbsp;Кыргызстаном Германия объявила о сокращении сотрудничества с Кыргызстаном
Ограничения на&nbsp;въезд в&nbsp;Бишкек. Когда сытый голодного не&nbsp;разумеет Ограничения на въезд в Бишкек. Когда сытый голодного не разумеет
Бизнес
&laquo;Халык Банк&raquo; поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! «Халык Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы!
Ветераны принимают поздравления от&nbsp;О! в&nbsp;преддверии Дня Великой Победы Ветераны принимают поздравления от О! в преддверии Дня Великой Победы
Кто&nbsp;же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10&nbsp;мая на&nbsp;O!TV Кто же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10 мая на O!TV
Пополняйте транспортные карты &laquo;Тулпар&raquo; онлайн без комиссии через &laquo;Керемет Банк&raquo; Пополняйте транспортные карты «Тулпар» онлайн без комиссии через «Керемет Банк»
8 мая, пятница
23:54
Конфликт на границе. Стороны договорились об отводе сил Конфликт на границе. Стороны договорились об отводе сил...
23:07
Правительство Кыргызстана: Ситуация в Баткенской области под особым контролем
23:05
Столетней «гражданке СССР» из Узгена выдали новый паспорт Кыргызстана
23:01
Конфликт на границе. Одного из военнослужащих прооперируют
22:47
Министр чрезвычайных ситуаций посетил селеопасные участки в Баткенской области