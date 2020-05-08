Столетней «гражданке СССР» из Узгена выдали новый паспорт Кыргызстана

Столетней «гражданке СССР» из Узгена выдали новый паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, Саламатхан Маллабекова впервые получила паспорт гражданина Кыргызской Республики.

Она родилась в 1920 году и прожила всю жизнь в Узгене. В течение долгого времени она не могла оформить паспорт из-за отсутствия свидетельства о рождении и документов ЗАГС.

«Сотрудники ЦОН Узгена за свой счет помогли восстановить ряд документов, на основании которых комиссионно установили ее личность, определили гражданство и выдали паспорт гражданина КР образца 2017 года (eID-карту)», — добавили в ГРС.

В ведомстве добавили, что у Саламатхан Маллабековой 6 детей, 28 внуков, 106 правнуков и 61 праправнук.