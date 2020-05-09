Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 мая: грозы

В Кыргызстане 10 мая днем дожди с грозами. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
В Бишкеке температура воздуха ночью +10, днем +23 градуса.
В Чуйской области ожидается ночью +8, днем +23 градуса.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +10, днем до +27 градусов.
В Нарынской области +5 ночью и +20 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Иссык-Кульской области ночью +5, днем +20 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Таласской области температура ночью +7, днем +22 градуса.