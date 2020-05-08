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Общество

Оформлять документы на машину можно будет в автоцентрах обслуживания населения

Министерство юстиции предлагает изменить порядок приема документов для регистрации автомобилей и выдачи водительских документов. Соответствующие поправки в «Некоторые решения правительства по вопросам выдачи водительских удостоверений и регистрации транспортных средств» ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, еще в 2018 году по указу президента «Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны» Государственной регистрационной службе было поручено создать Автоцентр обслуживания населения (АвтоЦон).

Сейчас регистрацией транспортных средств и водительского состава занимаются территориальные регистрационно-экзаменационные отделы ГУ «Унаа».

В ведомстве отмечают, что из-за недостаточного количества сотрудников в РЭО и большого объема работы в подразделениях образуются очереди, что приводит к обоснованному недовольству со стороны населения.

«Создание АвтоЦона позволит своевременно предоставлять регистрационные данные физическим и юридическим лицам, также выполнять качественную работу в сфере регистрации транспортных средств», — считают в Минюсте.

В ведомстве предлагают наделить операторов ЦОН полномочиями по приему документов, необходимых для последующей регистрации сотрудниками ГУ «Унаа» транспортных средств и выдачи водительских удостоверений.

В проекте постановления предлагается, чтобы сотрудники ГУ «Унаа» работали вместе с сотрудниками «Инфокома».

Документы будут приниматься как в АвтоЦонах, так и в подразделениях «Унаа».

«При этом проведение квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами будет осуществляться строго работниками территориальных подразделений Государственного учреждения «Унаа», — говорится в документе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152209/
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