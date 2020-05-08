Сколько средств выделят детской онкологии в городе Ош решат сегодня

«Сегодня проведем заседание наблюдательного совета по вопросу средств, которые выделят для онкопациентов», — сообщила на брифинге вице-премьер-министр Кыргызстана Аида Исмаилова.

Она напомнила, что ранее из республиканского бюджета выделили 160 миллионов сомов на приобретение химиопрепаратов, в том числе 60 миллионов — для детской онкологии.

«Сегодня на заседании наблюдательного совета рассмотрим вопрос о выделении из этой суммы средств детской онкологии в Оше. После отделение приступит к закупу необходимых химиопрепаратов», — сказала Аида Исмаилова.

Вице-премьер добавила, что детскому отделению в Оше требуется два препарата, которые не могут доставить в страну из-за закрытых границ. «Мы предпринимаем все меры, чтобы в ближайшее время они прибыли», — подчеркнула она.

Напомним, директор общественного фонда «Помогать легко» Динара Аляева сообщила, что ошская больница не получила средств на закупку препаратов для лечения онкологии у детей. В правительстве отметили, что часть выделяемых детской онкологии средств направят отделению в Оше.