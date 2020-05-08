В День Победы артисты Театра оперы и балета подарят кыргызстанцам концерт

Фото Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева

Артисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева подготовили праздничный концерт, который пройдет в онлайн-режиме в День Победы 9 мая. Об этом сообщили в театре.

Для зрителей прозвучат любимые песни: «Тальяночка», «Пилоты», «Катюша», «Журавли», «Смуглянка», «Вечер на рейде», «Синий платочек», «День Победы» и другие.

Музыкально-поэтический вечер, включающий песни и поэзию военного времени, пройдет с участием народного артиста КР Керима Турапова, заслуженных артистов КР Кайымбека Кускакова, Бактыбека Ыбыкеева, Айбека Саралаева, Тилека Найманбаева, лауреатов международных конкурсов Глеба Кима, Бактыбека Алмабекова, ведущих солистов оперы Бактыгуль Бокоевой, Оксаны Шутовой, Ангелики Федоровой, Айзирек Момуновой, Таира Бейшеева, Нуржигита Асанова, Данияра Долотбакова, Нурлана Суймоналиева, Сталбека Жунушалиева.

Концертмейстеры: заслуженная артистка КР Юлия Бабич и Нуржан Токтобекова.

Концерт можно будет посмотреть в 18.00 на канале «Маданият».