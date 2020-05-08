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Общество

Европейский союз солидарен с Кыргызстаном в борьбе с коронавирусом

Состоялся телефонный разговор Верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелля с министром иностранных дел Кыргызстана Чингизом Айдарбековым. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Кыргызстане.

По его данным, накануне они обсудили пандемию коронавируса и поддержку ЕС Кыргызстана в этом контексте, двусторонние отношения и более широкие региональные вопросы.

«Жозеп Боррелль выразил солидарность ЕС с Кыргызстаном перед лицом пандемии коронавируса и отметил, что ЕС останется надежным и ответственным партнером Кыргызстана и других стран Центральной Азии. Верховный представитель ЕС подчеркнул, что в рамках Глобального ответа ЕС на вспышку коронавируса пакет помощи Кыргызстану в размере 36 миллионов евро поможет решить срочные потребности в сфере здравоохранения и улучшить социально-экономическую ситуацию в кратко- и долгосрочной перспективе», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили важность активизации регионального сотрудничества в борьбе с коронавирусом. 

«Жозеп Боррелль и Чингиз Айдарбеков приветствовали прогресс в отношениях между ЕС и КР, основанный на планируемых Кыргызстаном реформах, устойчивом развитии, взаимных принципах и ценностях, включая права человека. Развитие двусторонних отношений продемонстрировало прошлогоднее парафирование сторонами Соглашения об углубленном партнерстве и сотрудничестве», — подчеркнули в представительстве ЕС.

Глава европейской дипломатии приветствовал желание Бишкека подписать соглашение до конца 2020 года и подчеркнул важность развития двусторонних отношений во всех сферах, а также регионального сотрудничества в рамках стратегии ЕС по Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152183/
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