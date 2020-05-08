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Общество

Пограничники Кыргызстана передали эстафету Победы Таджикистану

Пограничники Кыргызстана передали эстафету Победы таджикским коллегам. Об этом сообщили в Пограничной службе.

Пограничной службы
Фото Пограничной службы. Кыргызстан передал эстафету Победы Таджикистану

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Церемония передачи состоялась на пункте пропуска «Бордобо». Международная акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 5 февраля сразу по двум направлениям — в городах Бресте и Мурманске, проходит вдоль внешних границ стран СНГ. Участники пробега посещают​ памятные места в десяти государствах.

На территории Кыргызстана эстафета Победы прошла в Бишкеке и Оше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152162/
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