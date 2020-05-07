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Общество

В Кыргызстане запущен онлайн-марафон по IT-специальностям

Начался месячный онлайн-марафон (серия вебинаров) «EdTech — новая образовательная реальность». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Кыргызстана.

Отмечается, что проект запущен совместно с Парком высоких технологий. Целью онлайн-курсов является внедрение новых образовательных технологий, повышение осведомленности выпускников о трудоустройстве в крупные IT-компании страны, информирование об IT-программах университетов и краткосрочных курсов.

Предусмотрен цикл бесплатных вебинаров по IT-специальностям для школьников и студентов, мастер-классов по трудоустройству, собеседованиям по стажировкам, мотивационным письмам и резюме. Планируется и цикл встреч с людьми, которые внесли свой вклад в развитие образования.

Кроме того, будет предоставлена информация о деятельности IT-компаний: встречи, серии дискуссий, презентаций и стажировок. 

Чтобы получить список сессий вебинаров и зарегистрироваться, нужно пройти по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152157/
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