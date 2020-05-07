Школьница из Кыргызстана стала одной из победительниц олимпиады «Великая Победа»

Победителями всемирной школьной олимпиады «Великая Победа» стали пятеро участников из России и Кыргызстана. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на оргкомитет олимпиады.

Всего в мероприятии участвовали школьники из 40 стран. Победителями признали Марьяну Авдеенко (Саратов), Вячеслава Иванчина (Челябинск), Асель Искенову (Бишкек, Кыргызстан), Владимира Канунникова (Сасово) и Галину Машенцеву (Волгоград). Всем лауреатам будут вручены призы и подарки от организаторов и партнеров олимпиады.

«Я хочу сказать членам жюри и всем, кто здесь присутствует, чтобы вы не волновались: мир никогда не забудет о Великой Победе. Мы этого не допустим!» — сказала в своем благодарственном слове победительница олимпиады Асель Искенова.

Всемирная школьная олимпиада, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в феврале этого года в онлайн-формате и состояла из трех онлайн-туров. В финале перед участниками стояла задача написать эссе на тему Великой Отечественной войны.

Задания главного теста «Я знаю! Я помню!» были разработаны учеными-историками Российского военно-исторического общества и НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба ВС России.

«Самое главное, что мы можем сделать сегодня для ветеранов, кроме, конечно, неустанного внимания и заботы, — это дать понять, что наши современники и то поколение, которое идет следом за нами, будут знать правду о войне, о подвиге наших героических предков. Благодаря олимпиаде мы можем надеяться, что так оно и будет», — отметил научный директор РВИО Михаил Мягков во время оглашения результатов мероприятия, прошедшего в онлайн-формате.