До конца мая паспорта получат 4,5 тысячи выпускников школ

Совместно с Министерством образования ведется работа по документированию всех выпускников средних общеобразовательных школ национальными паспортами. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, выпускники, получившие паспорта, могут принять участие в Общереспубликанском тестировании. Согласно представленному Минобразования списку, по всей республике порядка 4,5 тысячи выпускников школ подлежат документированию паспортами.

«Списки переданы в территориальные подразделения (ЦОН, паспортные столы) для дальнейшей обработки. Школьники приглашаются по графику, соблюдаются санитарные требования, обеспечивается дистанция, используются антисептики. Готовые паспорта школьники получат в центрах обслуживания населения по месту своего жительства», — говорится в сообщении.