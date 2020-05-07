Специалисты сделали неутешительный вывод о состоянии здоровья найденного барса

Состояние пойманного снежного барса в Нарыне оценивается ниже среднего. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, хищника осмотрели сотрудники департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий ГАООСиЛХ и ветврачи, приехавшие из Бишкека.

«Результаты полного обследования показали, что правый глаз барса ослеп, зубы стерлись, суставы кисти левой задней лапы, а также пасть и нос повреждены. Врачи назначили все необходимые лекарства и препараты для его скорейшего восстановления», — отметили в ведомстве.

В ГАООСиЛХ добавили, что в настоящее время снежный барс идет на поправку. «Питается и чувствует себя хорошо, находится под постоянным наблюдением ветеринарных врачей», — отметили в агентстве.

Напомним, хищника поймали в Нарынской области 4 мая, когда он напал на скот. Его доставили в реабилитационный центр НАБУ-Кыргызстан в селе Ананьево Иссык-Кульской области.

Добавим, что это третий снежный барс, пойманный в Кыргызстане с начала года. 9 января раненого барса нашли на дереве в лесу в Таласской области. Его перевезли в Бишкек и провели операцию. Животное назвали Жаабарс. Он ослеп на оба глаза.

Второго барса нашли в Нарынской области. Хищник пытался напасть на скот, но его напугали собаки. Животное спряталось в сарае. После осмотра выяснилось, что это самка примерно 11-12 лет. Ее назвали Ак-Моор и доставили в реабилитационный центр в селе Ананьево.