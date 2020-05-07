Водители более 30 фирм Кыргызстана бесплатно перевозят людей и грузы

Более 30 фирм, занимающихся пассажирскими перевозками населения нашей республики, откликнулись на призыв и оказывают безвозмездное содействие по предоставлению автотранспорта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, водители в период чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации, помимо доставки прибывших из зарубежных государств людей в места обсервации, занимаются также перевозкой медиков, военнослужащих, сотрудников внутренних дел и Министерства чрезвычайных ситуаций.

«С 20 по 30 апреля 2020 года привлечены порядка 30 частных транспортных средств, перевезены 329 человек из Бишкека и других населенных пунктов по регионам республики. Руководителям фирм, водителям за проявленное мужество по безвозмездной доставке граждан до мест назначения объявлена благодарность. Необходимо также отметить, что Минтранс не получал изначально и сейчас не получает никаких средств из республиканского бюджета и других источников для осуществления транспортных перевозок», — подчеркнули в ведомстве.