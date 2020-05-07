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Общество

Цифра дня. 71 531 хозсубъект приостановил работу в Бишкеке из-за режима ЧП

По предварительным данным, 150 тысяч человек в Бишкеке временно не работают из-за приостановления экономической деятельности хозсубъектов. Об этом на брифинге сообщил первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев.

По его словам, в городе зарегистрировано 108 тысяч 208 субъектов экономической деятельности, из них действующих — 75 тысяч 363. В них работают около 240 тысяч человек.

«На сегодняшний день работают только 3 тысячи 836 хозяйствующих субъектов, примерное число сотрудников — 83 тысячи человек. 71 тысяча 531 хозсубъект приостановил свою работу. По предварительным данным, 155 тысяч человек временно не работают. Рынки, торговые центры, рестораны, парикмахерские и места общественного питания были временно закрыты, также запрещены пассажирские и грузовые перевозки. Это все отражается на макроэкономических показателях Бишкека», — отметил Алмаз Бакетаев.

Первый вице-мэр добавил, что, по статданным, в Бишкеке проживает 1 миллион 57 тысяч человек, из них трудоспособное население составляет 627 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152117/
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