ОБСЕ обеспокоена новыми поправками в антитеррористический закон. Есть угроза СМИ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал в Twitter, что в Организации обеспокоены поправками в закон о борьбе с терроризмом, которые предлагает ГКНБ.

Concerned about new legal amendments & changes to Counter-terrorism legislation in #Kyrgyzstan that could negatively impact media’s activities & freedom of expression. I call on the authorities to bring amendments in line with international standards. See: https://t.co/aZ5Px3WBi2 — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) May 6, 2020

По его словам, эти изменения могут негативно повлиять на деятельность СМИ и свободу выражения. «Я призываю власти привести поправки в соответствие с международными стандартами», — подчеркнул Арлем Дезир.

Госкомитет национальной безопасности вынес на общественное обсуждение поправки в Закон «О противодействии терроризму» и Гражданско-процессуальный кодекс. Они предусматривают признание террористическими и экстремистскими информационные материалы.