ОБСЕ обеспокоена новыми поправками в антитеррористический закон. Есть угроза СМИ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал в Twitter, что в Организации обеспокоены поправками в закон о борьбе с терроризмом, которые предлагает ГКНБ.
По его словам, эти изменения могут негативно повлиять на деятельность СМИ и свободу выражения. «Я призываю власти привести поправки в соответствие с международными стандартами», — подчеркнул Арлем Дезир.
Госкомитет национальной безопасности вынес на общественное обсуждение поправки в Закон «О противодействии терроризму» и Гражданско-процессуальный кодекс. Они предусматривают признание террористическими и экстремистскими информационные материалы.