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Общество

ОБСЕ обеспокоена новыми поправками в антитеррористический закон. Есть угроза СМИ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал в Twitter, что в Организации обеспокоены поправками в закон о борьбе с терроризмом, которые предлагает ГКНБ.

По его словам, эти изменения могут негативно повлиять на деятельность СМИ и свободу выражения. «Я призываю власти привести поправки в соответствие с международными стандартами», — подчеркнул Арлем Дезир.

Госкомитет национальной безопасности вынес на общественное обсуждение поправки в Закон «О противодействии терроризму» и Гражданско-процессуальный кодекс. Они предусматривают признание террористическими и экстремистскими информационные материалы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152044/
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