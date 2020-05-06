Amnesty International начала акцию по освобождению Азимжана Аскарова

Международная правозащитная организация Amnesty International запустила акцию по освобождению Азимжана Аскарова, приуроченную ко дню рождения правозащитника. Акция продлится до 3 июня 2020 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В рамках инициативы правозащитники призывают написать письмо президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову, а также послу Кыргызской Республики в США Болоту Отунбаеву с призывом освободить несправедливо осужденного правозащитника.

«Азимжан Аскаров провел уже почти 10 лет в тюрьме по сфабрикованным обвинениям в отместку за свою правозащитную деятельность. В мае ему исполнится 69 лет, и он страдает от сердечных и респираторных заболеваний. Состояние правозащитника серьезно ухудшилось в тюрьме. Его жизнь находится под серьезной угрозой в связи с распространением смертельной пандемии COVID-19 в Кыргызстане, и он должен быть освобожден», — отмечается в заявлении организации.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.