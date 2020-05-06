Германия объявила о сокращении сотрудничества с Кыргызстаном

Двусторонние программы технического и финансового сотрудничества Германии с Кыргызстаном будут последовательно завершаться в течение следующих нескольких лет. Информацию об этом подтвердили в посольстве Федеративной Республики Германия в Кыргызстане.

В результате долгосрочного, глобального процесса реформ Федерального министерства по экономическому сотрудничеству и развитию (BMZ) работа Германии в области сотрудничества в целях развития в мире в будущем станет более сфокусированной. Это сделано для того, чтобы лучше противостоять растущим глобальным вызовам.

«Реформа «BMZ 2030» объявлена в Берлине федеральным министром по экономическому сотрудничеству и развитию Гердом Мюллером. Содержание, процессы и структуры германского сотрудничества в целях развития будут обновлены, а количество стран-партнеров сократится», — отметили в посольстве.

Применительно к Кыргызстану процесс коснется постепенного завершения программ, реализуемых GIZ и KfW, в рамках стратегии выхода. В течение 2020 года будут проведены дальнейшие консультации с правительством Кыргызстана.

Ранее согласованные или текущие проекты будут завершены.

«При планировании будут учтены текущая пандемия коронавируса и ее последствия. Именно многолетний вклад Германии в области экономического развития и укрепления здравоохранения играет важную роль в борьбе с коронавирусом и его последствиями в настоящее время. Для этих целей Германия недавно предоставила дополнительные средства. Возможность дальнейшей, связанной с кризисом поддержки в настоящее время рассматривается», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с 1993 года благодаря сотрудничеству удалось повысить уровень жизни и сократить уровень бедности в Кыргызстане.

Решение о прекращении сотрудничества в целях развития также основано на оценке того, что Кыргызская Республика больше не относится к самым нуждающимся странам мира. посольство Германии в Кыргызстане

«Программы многих других федеральных министерств Германии по сотрудничеству с Кыргызстаном не будут затронуты реформой BMZ. Отношения в области экономики, образования, охраны окружающей среды и культуры приобретают все большее значение. Например, Федеральное министерство иностранных дел Германии продолжает свою инициативу «Зеленая Центральная Азия». Федеральные министерства по вопросам охраны окружающей среды, экономики, образования и внутренних дел продолжат совместную работу с Кыргызской Республикой по многочисленным важным темам, касающимся обустройства будущего и общества», — подчеркнули в диппредставительстве.

Кроме того, после окончания текущих двусторонних программ Германия продолжит вносить вклад в устойчивое развитие Кыргызстана посредством своего участия в многостороннем формате (ЕС, ООН, банки развития). Деятельность многочисленных неправительственных организаций, работающих в области сотрудничества в целях развития, включая политические фонды, в дальнейшем будет поддержана финансированием со стороны BMZ.