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Общество

Соблюдаете ли вы режим самоизоляции? Опрос

В Кыргызстане на сегодня 871 подтвержденный случай заражения коронавирусом. 614 заболевших уже вылечились, 12 пациентов умерли.

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Накануне заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась. Однако уже сегодня он же заявил, что многие перестали соблюдать рекомендации медиков, без надобности выходить из дома, не соблюдают санитарные нормы. Чиновник отметил, что все послабления, введенные с 1 мая, могут отменить.

«Только социальное дистанцирование может обеспечить замедление передачи инфекции», — подчеркнул он.

Действительно, сегодня в столице довольно оживленно: блокпосты убрали, на дорогах местами транспортные пробки, людей тоже много, есть те, кто ходит без масок...

Некоторые пользователи соцсетей высказывают мнение, что соблюдать режим самоизоляции больше нет смысла, поскольку власти не предпринимают ничего, а только кошмарят народ. Другие, напротив, настаивают, что необходимо как можно дольше оставаться дома в режиме самоизоляции.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, соблюдаете ли вы рекомендации Минздрава и Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

Соблюдаете ли вы режим самоизоляции?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152027/
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