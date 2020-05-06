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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 мая: без осадков

В Кыргызстане 7 мая дожди возможны только в Иссык-Кульской области. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +11, днем +26 градусов. 

В Чуйской области ожидается ночью +6, днем +27 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +9, днем до +29 градусов.

В Нарынской области +3 ночью и +22 градуса днем.

В Иссык-Кульской области ночью +4, днем +22 градуса.

В Таласской области температура ночью +7, днем +26 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151990/
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