Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 мая: без осадков

В Кыргызстане 7 мая дожди возможны только в Иссык-Кульской области. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +11, днем +26 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +6, днем +27 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +9, днем до +29 градусов.

В Нарынской области +3 ночью и +22 градуса днем.

В Иссык-Кульской области ночью +4, днем +22 градуса.

В Таласской области температура ночью +7, днем +26 градусов.