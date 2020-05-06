С заботой о нуждающихся. Как мэрия Бишкека заставляет квартальных помогать

Мэрия Бишкека принуждает квартальных новостроек за свой счет покупать пакеты для продуктовых наборов, которые после раздают нуждающимся. Об этом 24.kg рассказала заместитель координатора жилмассива «Ак-Жар» Гульбу Дондоева.

Подтвердила эту информацию и квартальный новостройки «Ак-Бата» Жыпара Арстанбекова. По ее словам, они не стали покупать пакеты из-за отсутствия бюджета.

В мэрии отказались комментировать слова квартальных. А сама Гульбу Дондоева после обращения журналиста к чиновникам муниципалитета записала видеообращение и опровергла информацию, озвученную ранее.

Новостройка «Ак-Жар» не имеет официального статуса. Не первый год поднимается вопрос о присоединении жилмассива к Свердловскому району Бишкека. Однако, по словам координаторов, проблема узаконивания земельных участков не решается на протяжении 15 лет.

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По словам квартального, в жилмассиве много квартирантов, которые приехали из регионов и не имеют городской прописки. Большинство местных жили ежедневным заработком. Многие работали на рынке «Дордой», рядом с которым и расположена новостройка. Из-за введенного режима ЧП и ограничений на передвижения почти весь жилмассив остался без средств к существованию.

По словам квартального, местные жители очень долго не могли добиться помощи от мэрии и штаба. Когда муниципалитет все же выделил продуктовые наборы, выяснилось, что нужны пакеты, чтобы эту помощь рассортировать. Гульбу Дондоева сообщила, что квартальным сказали купить пакеты за свой счет.

«Вчера приехал заместитель акима и сообщил, что в наборе 10 килограммов муки, три килограмма сахара и продукты на 700 сомов. Он сказал, что пакеты мы сами должны купить. Мы нашли парня по имени Бек, проживающего здесь, который продает пакеты на рынке «Джунхай», и купили у него оптом за 7 тысяч сомов, сказав, что у нас нет собственного бюджета. Сегодня (разговор состоялся 1 мая. — Прим. 24.kg) отправили [пакеты], сейчас [помощь] упаковывают в них. Оказывается, мэрия сама упаковывает, а процесс находится под личным контролем государства», — сообщила Гульбу Дондоева.

Редакция 24.kg публикует отрывок из беседы, респондент был заранее уведомлен о том, что разговор записывается и журналист берет интервью для публикации в СМИ:

По словам квартальной жилмассива «Ак-Бата» Жыпары Арстанбековой, ее тоже пытались вынудить купить пакеты за свой счет для продуктовых наборов. Но она отказалась, поскольку в бюджете новостройки не предусмотрены такие расходы.

«Были бы такие деньги, мы бы нуждающимся семьям купили продукты вместо пакетов», — сказала она.

На запрос журналиста 24.kg в мэрии ответили, что прокомментировать слова квартальных сразу не могут. Чиновники попросили время для уточнения ситуации.

Позже журналисту позвонила сама Гульбу Дондоева и сообщила, что ей позвонили из мэрии и к ней направляются сотрудники муниципалитета. После этого разговора женщина не выходила на связь, не отвечала на SMS и звонки.

Разговор состоялся 2 мая. Через пару дней, 4 мая, мэрия прислала журналисту 24.kg видео, где координатор новостройки «Ак-Жар» Суйунбай Мурзаканов на камеру признается, что его заместитель Гульбу Дондоева все неправильно поняла.

По его словам, на самом деле мэрия попросила его найти человека, который продает пакеты, так как новостройка расположена неподалеку от рынка «Дордой». «Рынок закрыт. Поэтому я дал поручение квартальным найти такого человека, они нашли, и мэрия купила у него пакеты. Обо всем этом заместитель координатора не знала и ошибочно рассказала журналисту о том, что квартальные сами купили пакеты», — говорит мужчина.

Мэрия также прислала видеообращение самой Гульбу Дондоевой, которая также повторила слова Суйунбая Мурзаканова.

После этого журналист вновь связался с Гульбу Дондоевой, которая заявила, что из-за ее признания про пакеты вновь может затянуться вопрос об узаконивании новостройки.

Нам лишние проблемы не нужны только из-за одного пакета. Гульбу Дондоева

«Я работаю здесь на протяжении 10 лет и не хочу, чтобы мой труд растворился в воздухе. Для того чтобы узаконить новостройку, мы с Ыргал Кадыралиевой (экс-депутат парламента. — Прим. 24.kg) работали пять лет. Были на многочисленных конференциях по узакониванию, были даже на приеме у тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева по этому вопросу, есть протокольные поручения бывших премьер-министров об узаконивании новостройки, но нам непонятно, почему они не выполняются. Я не хочу, чтобы из-за наших неправильно сказанных слов или неправильно сделанных шагов опять возникли какие-то препятствия», — заключила она.

Официального комментария от мэрии журналист 24.kg так и не дождался.