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Общество

Какие телеуроки запланированы на ближайшие дни. Расписание

С 8 апреля все образовательные учреждения Кыргызстана перешли на дистанционную форму обучения. Министерство образования предоставило общее расписание видеоуроков для воспитанников детских садов и учащихся средних школ на ближайшие дни.

1
Дошкольное образование и начальная школа

Для воспитанников детсадов и учащихся начальной школы видеоуроки будут транслироваться на канале «Баластан».

2
Средняя и старшая школа

Видеоуроки будут представлены на каналах «Илим Билим», «Пятый канал», «Пирамида» и «Санат».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151936/
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