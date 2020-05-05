Проголосуйте. Кыргызстанцы участвуют в онлайн-фестивале «Спасибо за Победу»

Кыргызстанцы участвуют в Открытом Всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за Победу». Об этом сообщил сайт телеканала «Победа».

Голосование продлится на сайте телеканала до 21.00 по бишкекскому времени 9 мая.

Самые яркие ролики покажут в праздничном эфире телеканала «Победа», который начнется в 21.45 6 мая и продлится до самого завершения Дня Победы 9 мая.

Победителей в каждой из номинаций объявят 9 мая в 24.00 — в эфире телеканала появятся все их работы.

Завершится марафон конкурсантов прямой трансляцией праздничного артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы.