Потери бюджета города Ош в апреле составили 64,5 миллиона сомов

Из-за действия режима чрезвычайного положения бюджет города Оша недополучил в апреле 64,5 миллиона сомов. Об этом мэрия южной столицы сообщила на своей странице в Facebook.

По ее данным, накануне мэр южной столицы Таалайбек Сарыбашов встретился с руководством налоговой службы.

«Градоначальник поручил собирать налоги в рамках действующего законодательства и усилить борьбу с теневой экономикой», — отметили в муниципалитете.

В апреле исполнение бюджета составило 37 процентов. «В местный бюджет поступило 37,7 миллиона сомов из запланированных 102,2 миллиона сомов», — добавили в мэрии.