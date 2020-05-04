Полтора месяца режима ЧП. А теперь вы считаете действия властей оправданными?

Режим чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башинском районе Нарынской области пока продлен до 10 мая. Но в случае его отмены ограничения не снимут. Об этом сообщила вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова.

По ее словам, между районами планируется вновь установить блокпосты, а для въезда в город придется получить не только разрешение, но и предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.

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Усиливают ограничительные меры и в тех областях и районах, где режим ЧП отменен или вовсе не был введен. Ограничения действуют с сегодняшнего дня. Каким законом руководствуются местные власти, непонятно.

Чиновники заявили о послаблениях для некоторых видов экономической деятельности с 1 мая. Однако выдвинутые требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил для многих оказались трудновыполнимыми. Комендант традиционно грозит штрафами за их неисполнение. Но практически невозможно получить пропуск для передвижения: комендатура их не выдает, даже если деятельность разрешена правительством и при наличии всех требуемых документов.

Когда больше месяца назад в трех городах и трех районах ввели режим ЧП, многие граждане поддержали усилия кабмина. Редакция 24.kg тогда тоже интересовалась мнением читателей, и большинство на вопрос, оправданы ли действия властей, ответили «да».

24.kg решило поинтересоваться у читателей, а теперь считают ли они действия властей оправданными.