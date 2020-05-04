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Общество

Условия работы на удаленке предлагает прописать в законодательстве Минтруда

Нормы о дистанционной работе предлаегается внести в Трудовой кодекс Кыргызстана. Соответствующие проекты закона и постановления правительства на общественное обсуждение вынесло Министерство труда и социального развития.

Как отмечается в справке-обосновании, законопроект разработан для регламентирования удаленной работы сотрудника.

В ведомстве подчеркивают, что действующая редакция регулирует труд надомников, когда работники выполняют обязанности, связанные с производством потребительских и ремесленных товаров. Но данные нормы не могут быть применимы для регулирования труда различных категорий работников.

В связи со сложившейся ситуацией возникла острая необходимость в регулировании удаленного труда различных категорий работников. Изменения предоставляют возможность юридически закрепить отношения с ними.

Министерство труда и социального развития

В законопроекте говорится, что дистанционной работой является выполнение работником трудовых обязанностей вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства или иного места, находящегося под контролем работодателя. При этом необходимым условием такой работы является использование информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, для выполнения работы и взаимодействия с работодателем.

«При заключении договора в него должно быть включено условие о дистанционной работе. Он должен предусматривать процедуры и условия использования оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, предоставленных или рекомендованных работодателем; процедуры и условия предоставления отчетности о выполненной работе; условия о компенсации за использование оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, принадлежащих работнику; правила компенсации иных издержек, которые работник несет в связи с выполнением дистанционной работы», — поясняется в справке-обосновании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151873/
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