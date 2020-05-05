В Бишкеке 5 мая облачно, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День увеличился до 14 часов 17 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.12. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.

В связи с введением режима чрезвычайного положения в городе действует комендантский час.

Родилась 5 мая 1970 года в селе Кербен Аксыйского района Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Родился 5 мая 1971 года в селе Кен-Арал Таласской области. Генеральный консул Кыргызстана в Алматы (Казахстан).

Памятные даты

День Конституции Кыргызской Республики

В этот день в 1993 году на XII сессии Верховным советом принята Конституция Кыргызской Республики.

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С этого момента Республика Кыргызстан стала именоваться Кыргызской Республикой, а Конституция Киргизской ССР, принятая в 1978-м, утратила свою силу.

С момента принятия в Конституцию неоднократно вносились изменения и дополнения, она кардинально редактировалась несколько раз.

Международный день борьбы за права инвалидов

Свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда 5 мая люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями.

Цель сегодняшней даты — обратить внимание широкой общественности на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями, ведь очевидно, что их права на трудоустройство, доступное образование и инфраструктуру очень часто не соблюдаются даже в экономически развитых странах, не говоря уже о других.

Международный день акушерки

Идею праздника предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году.

Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году. Сегодня он отмечается в более 50 странах.

Основная цель праздника — информировать население о важности работы акушерок. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависят жизнь и здоровье матери и ребенка.

Всемирный день борьбы с астмой

Проводится в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Впервые этот день прошел в 1998 году в 35 странах и был приурочен к Всемирному форуму по бронхиальной астме. С каждым годом количество стран-участниц увеличивается.

Главная цель мероприятия — привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании.

Люди, которые меняли мир

Родилась этнограф Клавдия Антипина

Фото open.kg. Клавдия Антипина

Родилась 5 мая 1904 года в селе Турки Балашовского района Саратовской области в дворянской семье. Известный отечественный этнограф, специалист по этнографии кыргызов.

В 1937-м она с пятилетним сыном как жена врага народа была сослана из Москвы в город Фрунзе.

Попав в Киргизию, она связала свою дальнейшую жизнь с изучением истории и культуры кыргызского народа, полюбила этот народ и до конца своих дней продолжала трудиться и служить ему.

Клавдия Антипина является крупнейшим знатоком культуры, традиций и быта кыргызского народа, автором научных трудов по истории и традициям национального ковроделия, узорного ткачества и многих других видов народно-прикладного искусства.

Главными ее научными исследованиями стали объемная монография «Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов», книги-альбомы «Народное искусство киргизов» и «Народные сокровища Киргизии». Своими научными трудами Клавдия Антипина поистине создала гимн тяжелому, но счастливому труду кыргызской женщины. Она первой на научной основе разработала схемы размещения экспозиций и оформления экспонатов народного прикладного искусства в Историческом музее.

И сегодня многие художники-сценографы и модельеры, создавая декорации и костюмы к спектаклям, кино или фестивалям, обращаются к книгам Клавдии Антипиной.

Умерла 4 октября 1996 года.

Родился государственный деятель Болот Мамбетов

Родился в 1907 году. Окончил Московский институт инженеров водного транспорта по специальности «инженер-гидротехник». Кандидат экономических наук (1953). С 1954 по 1961 год — министр водного хозяйства Киргизской ССР, с 1961 по 1968 год — председатель Совета министров Киргизской ССР, депутат Верховного Совета СССР VI созыва.

Умер 2 марта 1990 года в Москве.

В Бишкеке установлен памятник Болоту Мамбетову на Аллее государственных деятелей Киргизии ХХ века на улице Пушкина, также названа одна из улиц.

Родился композитор Мукаш Абдраев

В 1920 году в селе Чон-Джар родился кыргызский советский композитор Мукаш Абдраев.

Председатель правления Союза композиторов Киргизской ССР (1967-1979), народный артист Киргизской ССР (1974), педагог, профессор, общественный деятель. Мукаш Абдраев — один из наиболее ярких и самобытных композиторов Кыргызстана, автор опер, кантат, ораторий, оркестровой музыки, музыки к спектаклям, песен.

Внес весомый вклад в развитие профессиональной музыки Киргизии.

Умер в 1979 году.

Родился полный кавалер ордена Славы Чынтемир Осмонов

Советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, наводчик миномета 44-го гвардейского стрелкового полка родился 5 мая 1923 года в селе Курбу Иссык-Кульской области. В сентябре 1942-го призван в Красную армию Тюпским райвоенкоматом. С марта 1943 года в действующей армии. В 1947-м демобилизован.

В 1990 году имя героя войны присвоено восьмилетней школе села Курбу Ак-Суйского района.

Скончался 20 апреля 1987-го.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Родился писатель Мухтар Борбугулов

В 1930 году в селе Кыз-Коль Сузакского района родился литературовед, прозаик, драматург, поэт Мухтар Борбугулов. Трудовую биографию начал учителем начальной школы.

С 1957 года — доцент кафедры кыргызской литературы, с 1969-го — заведующий кафедрой журналистики КГУ.

В 1988 году избран главным редактором Кыргызской советской энциклопедии Госкомиздата Киргизской ССР. В 1955-м издан первый сборник «Тамсилдер жана ырлар» («Стихи и басни»). Автор нескольких сборников повестей и рассказов, басен, сатирических стихов, фельетонов, романа «Элеттик жигит» («Джигит из глухого аила»), пьес — «Барпы», «Кто видел такое?».

Умер в 2004 году.

Родился профессор Арстанбек Алтымышев Фото open.kg. Арстанбек Алтымышев Родился 5 мая 1930 года в селе Кара-Булак Кеминского района. Видный советский и кыргызский фармаколог, деятель здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук КР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики. Специалист в области фармакологии группы алкалоидов. Создал ряд лекарственных препаратов на основе природных целебных средств. Лауреат Государственной премии Киргизской ССР в области науки и техники — за изготовление лекарственного препарата ликорин. Арстанбек Алтымышев — опытный экспериментатор, усовершенствовавший некоторые микрохирургические операции, разработавший ряд фармако-токсикологических методов для выяснения механизма действия исследуемых физиологически активных веществ. Опубликовано более 190 научных работ, в том числе 14 монографий, 20 изобретений. Под его руководством защищены 20 кандидатских диссертаций. Умер 27 января 2011 года.

Родился поэт-импровизатор Эстебес Турсуналиев

В 1931 году в селе Каинды родился акын, поэт-импровизатор, певец, музыкант-инструменталист Эстебес Турсуналиев.

С 1947 года — артист Киргизской государственной филармонии. В 1976-м создал фольклорную группу «Эл шайырлары» («Народные импровизаторы»). Народный артист СССР (1988). Снимался в кино.

Автор литературных сочинений. Печатался с 1950 года.

Родился актер Мукамбет Токтобаев

Мукамбет Токтобаев родился в 1947 году в селе Барскоон Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Среди наиболее заметных ролей — Тейитбек («Курманбек»), Токтогул («Мин кыял»), Осмонкул («Осмонкул»), Танабай («Танабай Бакасов»), Семетей («Сын Манаса Семетей»), Лопахин («Вишневый сад»), Король Лир («Король Лир») и другие.

Сыграл в кинофильмах «Восхождение на Фудзияму», «Чиркин омур», «Айыл окмоту», «Сокур кемпир көрөгөч», «Президент и бомж», «Взять Тарантину!».

Погиб 30 июля 2015 года.

Умер ученый Михаил Лущихин

Фото slovo.kg

Михаил Лущихин родился 14 ноября 1905 года в городе Рузе Московской области.

Академик АН Киргизской ССР, заслуженный деятель науки, заслуженный зоотехник Киргизии, автор новой ценной породы «горная киргизская тонкорунная овца».

Результаты научных исследований опубликованы в более 170 научных трудах, в том числе в пяти монографиях.

В 2001 году академик Михаил Лущихин, основатель научной школы овцеводства, посмертно удостоен золотой медали Кыргызской Республики «За выдающиеся достижения в науке XX века».

Именем Михаила Лущихина названа улица в Бишкеке.

Умер 5 мая 1978 года.