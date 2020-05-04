Это помощь Наримана Тюлеева. Мэрия открестилась от скудных продуктовых наборов

Отдельные жители Свердловского района Бишкека получают гумпомощь от предпринимателей в целях равномерного распределения продуктов. Об этом 24.kg сообщили в мэрии столицы.

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По ее данным, районные штабы ежедневно формируют списки, по которым нуждающиеся горожане получают продукты по очереди. Для равномерного распределения гумпомощи и полноценного охвата передаются списки организациям и предпринимателям, желающим помочь.

«Объединив три силы: муниципалитет, благотворительные фонды, безвозмездный вклад предпринимателей и частные пожертвования, мы увеличили объем помощи малоимущим семьям. В связи с этим горожанка получила гумподдержку от экс-мэра Наримана Тюлеева в порядке очереди», — сказали в мэрии.

Напомним, жительница Бишкека озадачилась тем, что из акимиата ей привезли продуктовый набор и сказали, что это от бывшего градоначальника Наримана Тюлеева. «Мы все в шоке, так куда тогда делась положенная помощь от властей?» — возмутилась она.