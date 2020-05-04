В Бишкеке в жилмассиве «Салам-Алик» начали строительство канализации

В жилмассиве «Салам-Алик» начали строительство канализации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, строительство сети начато по улице Манаса от улицы Кок-Сай до улицы Кокчетавской.

«Протяженность сети составит 482 метра, она охватит дома около 100 горожан», — отметили в муниципалитете.

Трубы будет прокладывать подрядная компания «ГлавТехИнвест». На проведение работ в городском бюджете предусмотрено 1 миллион 234 тысячи 445 сомов.

По договору строительные работы будут завершены летом этого года.