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Общество

В городе Ош милиция разыскивает 22-летнего Талантбека Кыдырбек уулу

В Оше разыскивается 22-летний Талантбек Кыдырбек уулу. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

Уточняется, что молодой человек вышел из дома в селе Толойкон 18 апреля и не вернулся.

УВД Оша
Фото УВД Оша. Без вести пропавший

Приметы: рост 174 сантиметра, худого телосложения, плохо видит на дальнем расстоянии.

Был одет: на голове зеленая кепка, военная куртка, синие спортивные брюки, на ногах берцы, с собой имелся рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 0322256429, 24678, 85511, 0771774224.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151795/
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