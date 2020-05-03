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Общество

Сель разрушил дороги в Лейлекском районе. Сумма ущерба уточняется

В Лейлекском районе Баткенской области сель разрушил участки дорог, обслуживаемых управлением автомобильной трассы Ош — Баткен — Исфана. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана.

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Отмечается, что селевые потоки сошли в селах Мин Жигач, Кара-Добо, на участке Катар и городе Исфане. При этом на 330-363-м километрах участка автодороги Ош — Исфана в 17 местах произошел гравийный занос, в 22 местах размыло обочину трассы, затопило 20 километров дороги. На 372-м километре разрушено левое крыло моста. На 8-м километре участка автотрассы Коргон — Катран — Баул в 13 местах произошли гравийные заносы, размыло 18-21-й километр автодороги вдоль речки.

На 13-м километре трассы Катран-Озгоруш смыло обочину дороги, произошел гравийный занос. На 27-м километре автодороги Самат — Замборуч — Жаркыштак произошли гравийные заносы, разрушены обочины дорог. На 1-м километре трассы разрушено 50 метров дамбы. На автодороге Исфана — Андарак — Кок-Таш также произошли гравийные заносы, размыло обочины дорог, разрушены прилегающие к реке дороги.

На автотрассе Исфана — Ак-Булак произошли гравийные заносы, 300 метров дороги размыло, на участках дорог Маргун — Даркум, Бешкент — Маргун и Кайрагач — Кулунду — Арка также отмечены гравийные заносы, размыты обочины и части дорог.

«На всех автодорогах работают группы дорожников, проезд обеспечен, уточняется сумма нанесенного ущерба», — заключили в Минтрансе.

Напомним, что накануне в результате выпавших осадков в Исфане сошел сель. Подтопило жилые дома и детский сад. Премьер-министр поручил ликвидировать последствия природной стихии в кратчайшие сроки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151794/
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