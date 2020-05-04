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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 4 мая дождь. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День увеличился до 14 часов 14 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.10. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.

В связи с введением режима чрезвычайного положения в городе действует комендантский час.

У кого намечается той

Бахадыр Сулейманов

Родился 4 мая 1963 года в селе Джалпак-Тюбе (Казахстан). Депутат Жогорку Кенеша.

Данияр Арпачиев

Родился 4 мая 1974 года в селе Каракол Ак-Суйского района. Аким Тонского района Иссык-Кульской области.

Айсулуу Тыныбекова

Родилась 4 мая 1992 года в Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Мастер спорта КР по вольной борьбе.

Памятные даты

В Кыргызстане открыт первый регулярный авиарейс

4 мая 1975 года открыт первый регулярный рейс № 613-614 по маршруту Москва — Фрунзе. Именно эту дату принято считать днем рождения аэропорта «Манас».

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Однако первый самолет задолго до этого приземлился в Киргизии на территории нынешнего Национального госпиталя. В некоторых источниках об истории Бишкека сообщается, что первый аэроплан приземлился в столице 20 августа 1922-го. Правда, подробностей о том полете нет.

Сегодня аэропорт «Манас» способен принимать все типы воздушных судов. Маршруты перевозок охватывают страны Европы, Азии и Ближнего Востока.

Международный день пожарных

Праздник появился после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года, произошедшего в Австралии.

24.kg
Фото 24.kg. Огнеборцы Бишкека спешат на вызов

Тогда при исполнении своего служебного долга погибли пятеро пожарных. Это событие не было первым случаем гибели борцов с огнем, однако именно оно подтолкнуло неравнодушных людей к учреждению международного дня, когда можно было бы чествовать героев-огнеборцев, а также почтить память погибших при исполнении служебного долга.

Эта инициатива была подхвачена во многих государствах мира, чему способствовало ее распространение по интернету.

В качестве даты празднования выбран день чествования святого Флориана, считающегося небесным покровителем пожарных.

Люди, которые меняли мир

Родился художник Джумабай Уметов

Основоположник кыргызского профессионального прикладного искусства Джумабай Уметов родился 4 мая 1933 года в селе Ичке-Джергез.

В 1963-м принят в члены Союза художников СССР.

Работал в различных техниках народного искусства: ала-кийиз (войлок, которому отдавал предпочтение, вваливание), чий (тростник, декорированный цветной шерстью). Широко известны его работы в технике войлока — ковры «Джайлоо» (1962), «Охота» (1968), «Танец радости» (1971) и другие.

Кроме декоративно-прикладного искусства, занимался станковой живописью, писал преимущественно натурные пейзажи.

Умер в 1995 году.

Умер историк Джениш Джунушалиев

из интернета
Фото из интернета. Историк Джениш Джунушалиев

Джениш Джунушалиев родился в селе Корумду Тюпского района Иссык-Кульской области 24 декабря 1935 года.

Является автором более 130 научных трудов. Его научные исследования охватывают историю кыргызской государственности, историю Кыргызстана в 1920-1930 годах, становление суверенного государства.

За особый вклад в науку Дженишу Джунушалиевичу присуждены почетные звания «Заслуженный работник культуры Киргизской ССР» (1982) и «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики» (2000). Дважды удостен высокого звания лауреата Государственной премии по науке и технике КР (1996, 2002).

Умер 4 мая 2016-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151779/
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