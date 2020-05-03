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Общество

Минсельхоз планирует засеять 300 тысяч гектаров земли в 2021 году

Министертво сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации планирует засеять 300 тысяч гектаров земли в 2021 году. Об этом во время брифинга сообщил глава ведомства Эркинбек Чодуев.

Министр призвал фермеров большое внимание уделить посеву озимых.

«Мы проводим ряд мероприятий, чтобы в следующем году у нас было засеяно хотя бы 300 тысяч гектаров земли. Озимые пшеница и ячмень дают урожая больше на 5-15 процентов. Мы также призываем не оставлять ни одного клочка земли, который можно засеять пшеницей или другими масличными культурами. Многие эксперты говорят, что в конце следующего года в мире ожидается голод», — сказал Эркинбек Чодуев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151778/
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