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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 мая: ночью дожди

В Кыргызстане 4 мая ночью дожди с грозами, днем осадки ожидаются только в Иссык-Кульской области. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +9, днем +26 градусов.

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В Чуйской области ожидается ночью +7, днем +26 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +9, днем до +30 градусов.

В Нарынской области +6 ночью и +22 градуса днем.

В Иссык-Кульской области ночью +5, днем +21 градус.

В Таласской области температура ночью +5, днем +25 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151777/
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3 мая, воскресенье
21:00
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