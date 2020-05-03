Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 мая: ночью дожди

В Кыргызстане 4 мая ночью дожди с грозами, днем осадки ожидаются только в Иссык-Кульской области. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
В Бишкеке температура воздуха ночью +9, днем +26 градусов.
В Чуйской области ожидается ночью +7, днем +26 градусов.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +9, днем до +30 градусов.
В Нарынской области +6 ночью и +22 градуса днем.
В Иссык-Кульской области ночью +5, днем +21 градус.
В Таласской области температура ночью +5, днем +25 градусов.